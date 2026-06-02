Il 2 giugno 2026 si sono svolte le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica italiana in Piazza del Quirinale, trasmesse in diretta su Rai 1. Alla cerimonia hanno partecipato figure istituzionali e rappresentanti della società civile. Durante l’evento sono stati letti messaggi ufficiali e sono state eseguite cerimonie militari. La piazza era gremita di cittadini, e le autorità hanno preso parte alle commemorazioni ufficiali.

Oggi, martedì 2 giugno 2026, la Repubblica italiana ha spento le sue prime 80 candeline e, di fronte a un traguardo così importante, le celebrazioni guidate dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella sono state più importanti e trionfali rispetto agli ultimi anni, pronte a chiudersi in serata con un evento speciale trasmesso in diretta su Rai 1, con la partecipazione, tra gli altri, di Federica Brignone, Alessandro Del Piero, Arianna Fontana e Bebe Vio. L'avvio ufficiale di queste celebrazioni è stato dato ieri, il 1° giugno, quando come ogni anno si è svolto il tradizionale concerto in onore del Corpo Diplomatico accreditato presso lo Stato italiano trasmesso in diretta su Rai Uno dal Salone dei Corazzieri ed eseguito per l'occasione dall'Orchestra del Teatro dell'Opera di Roma. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - 2 giugno 2026, le celebrazioni per l'80° anniversario della Repubblica italiana

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2 giugno, le celebrazioni dell'80 anniversario della Repubblica a Firenze

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