Il 2 giugno si celebrerà l’80° anniversario della fondazione della Repubblica Italiana. La data segna l'anniversario della nascita dello Stato repubblicano, avvenuta nel 1946 con il referendum istituzionale. La ricorrenza sarà ricordata in diverse città, con eventi ufficiali e cerimonie pubbliche. La data cade il giorno stesso della festa nazionale, che commemora la nascita della Repubblica.

Arezzo, 28 maggio 2026 – Il prossimo 2 giugno ricorrerà l’ 80° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana. In considerazione dell’importante ricorrenza, le celebrazioni sono state arricchite nei contenuti e si articoleranno, in questo capoluogo, secondo il seguente programma: 31 maggio 2026 – ore 16.00 – Chiostro del Comune di Arez zo Inaugurazione mostra documentale “Dalla Liberazione alla Repubblica: nascita della Costituzione Italiana”. La mostra, nata dalla collaborazione tra la Prefettura ed il Comune di Arezzo e curata dalla Prof.ssa Tiziana Nocentini, Direttrice dell’Istituto Storico Aretino della Resistenza e dell’Età Contemporanea (ISAREC), propone un percorso storico arricchito da immagini e rappresenta un’occasione per preservare il patrimonio culturale locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il 2 giugno, l’80° Anniversario della Fondazione della Repubblica Italiana

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra e Fondazione,80° Festa Repubblica Italiana

Notizie e thread social correlati

80 anni di Repubblica italiana: i Comuni della provincia celebrano l'anniversario con la firma di un protocolloIn occasione degli 80 anni della Repubblica italiana, i Comuni della provincia si sono riuniti oggi a Ravenna nella sede della Provincia per firmare...

Per festeggiare gli 80 anni della Repubblica Italiana, la Presidenza della Repubblica ha lanciato un'iniziativa specialePer celebrare gli 80 anni della Repubblica Italiana, la Presidenza della Repubblica ha promosso un’iniziativa che coinvolge cittadini e personaggi...

Temi più discussi: 80° Anniversario della fondazione della Repubblica; 2 giugno - Festa della Repubblica; Festa della Repubblica 2026: una serie di iniziative per celebrare 80 anni di vita democratica e repubblicana; 80° anniversario della Repubblica Italiana, Vicenza festeggia con numerosi eventi.

Il #2giugno, in Piazza dei Priori a #Volterra, Festa della #Repubblica. Intervengono il Sindaco di Volterra, Giacomo Santi, e la Presidente della Fondazione Giorgio #LaPira, Patrizia Giunti: 2 giugno 1946: quando l'Italia si riprese il futuro x.com

C'è qualcosa di speciale che ha fatto Michael Jackson nel giorno esatto della tua nascita? reddit

Ecco tutti i nomi dei nuovi cavalieri della Repubblica a Napoli: il 2 giugno cerimonia al PlebiscitoMartedì 2 giugno 2026 si terranno anche a Napoli le manifestazioni celebrative dell’80esimo anniversario della fondazione della Repubblica. Alle 10.15 al Mausoleo di Posillipo saranno deposte le coron ... napoli.repubblica.it

Parma celebra l'80° anniversario della Repubblica: cerimonia, onorificenze e concerto il 2 giugnoLe istituzioni e l’intera comunità di Parma e della sua provincia si preparano per celebrare il 80° anniversario della Fondazione della Repubblica. Data la particolare rilevanza della ricorrenza, le t ... gazzettadiparma.it