2 giugno bandiere italiana ed europea sulle scuole per l’80° anniversario della Repubblica

Da orizzontescuola.it 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il 2 giugno 2026, per l’80° anniversario della Repubblica, le bandiere italiana ed europea sono state esposte sugli edifici pubblici, comprese le scuole. La cerimonia ha coinvolto numerosi istituti e amministrazioni locali. La giornata è stata segnata dall’affissione simbolica delle bandiere come gesto ufficiale. Nessun evento o discorso pubblico è stato segnalato oltre questa esposizione. La commemorazione si è svolta senza ulteriori manifestazioni o iniziative pubbliche.

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In occasione del 2 giugno 2026, giorno in cui si celebra l’80° anniversario della Repubblica, viene richiamata l’esposizione delle bandiere italiana ed europea sugli edifici pubblici, comprese le istituzioni scolastiche. La disposizione riprende quanto previsto dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri del 5 gennaio 2022 sull’esposizione delle bandiere nelle ricorrenze indicate. Per la Festa della Repubblica 2026, la Presidenza del Consiglio ha confermato l’obbligo con apposito telescritto del 26 maggio 2026. Negli edifici scolastici già quotidianamente imbandierati potranno essere esposti ulteriori esemplari della bandiera nazionale e di quella europea. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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