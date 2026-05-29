2 giugno bandiere italiana ed europea sulle scuole per l’80° anniversario della Repubblica

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026, per l’80° anniversario della Repubblica, le bandiere italiana ed europea sono state esposte sugli edifici pubblici, comprese le scuole. La cerimonia ha coinvolto numerosi istituti e amministrazioni locali. La giornata è stata segnata dall’affissione simbolica delle bandiere come gesto ufficiale. Nessun evento o discorso pubblico è stato segnalato oltre questa esposizione. La commemorazione si è svolta senza ulteriori manifestazioni o iniziative pubbliche.