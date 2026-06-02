2 giugno 1946 ottanta anni fa le donne votavano per la prima volta
Il 2 giugno 1946, le donne italiane votarono per la prima volta. In quella giornata si svolse anche il referendum istituzionale per decidere tra monarchia e repubblica. La consultazione coinvolse milioni di cittadini e determinò la fine del regno. La vittoria della repubblica portò alla nascita della Repubblica Italiana. La data è ricordata come il primo esercizio del diritto di voto femminile nel paese.
Il 2 Giugno 1946 è una data importante per la storia italiana. Innanzitutto, è la giornata in cui avvenne il referendum istituzionale per scegliere il nuovo assetto dello Stato. Due le scelte per gli aventi diritto: monarchia o repubblica. Gli italiani scelsero la seconda opzione, o meglio ben 12,7 milioni di cittadini si orientarono verso un nuovo modello politico. Tuttavia, la portata democratica di quelle giornate – si votò infatti anche il 3 giugno – fu doppia: il popolo venne chiamato alle urne non solo per decidere il futuro governo italiano, ma anche per le elezioni politiche generali che avrebbero eletto i membri dell’Assemblea Costituente, l’organo incaricato della redazione della nuova Carta Costituzionale. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it
2 GIUGNO 1946: Il primo voto delle donne, la forza della Repubblica
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