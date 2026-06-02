2 giugno 1946 | la scelta della Repubblica la scelta della democrazia

Notizia in breve

Il 2 giugno 1946 si è svolta la consultazione popolare che ha portato alla scelta della Repubblica e della democrazia. Per l’ottantesimo anniversario, il presidente della Repubblica ha organizzato un evento che coinvolge sia le istituzioni sia la popolazione, puntando su un momento di condivisione collettiva. La cerimonia ha previsto iniziative ufficiali e momenti pubblici per celebrare questa ricorrenza.