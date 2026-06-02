2 giugno 1946 | la scelta della Repubblica la scelta della democrazia
Il 2 giugno 1946 si è svolta la consultazione popolare che ha portato alla scelta della Repubblica e della democrazia. Per l’ottantesimo anniversario, il presidente della Repubblica ha organizzato un evento che coinvolge sia le istituzioni sia la popolazione, puntando su un momento di condivisione collettiva. La cerimonia ha previsto iniziative ufficiali e momenti pubblici per celebrare questa ricorrenza.
Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per l’ottantesimo della Repubblica, ha scelto di farne un momento istituzionale e popolare, di grande condivisione. Ha sentito l’esigenza di riattualizzare l’anniversario, attraverso l’iniziativa “I volti della Repubblica”, affidando a ragazze e ragazzi, donne e uomini della cultura, dello spettacolo, dello sport, della musica e della società civile il racconto personale di cosa significhi oggi la Repubblica. Ha invitato al Quirinale anche i sindaci per l’evento serale, un gesto dal grande valore simbolico, occasione straordinaria a cui parteciperò, mentre a Bergamo, nel cortile di Palazzo Frizzoni verrà trasmesso in diretta. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
2 giugno 2026 - 80° Anniversario della Repubblica Italiana
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