2 Giugno 1946-2026 80° della Repubblica Italiana È un cammino continuo fatto dalle scelte e dall’impegno di ciascuno di noi
Il 2 giugno 2026 si è celebrato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, nata nel 1946. La ricorrenza è stata segnata da eventi e cerimonie ufficiali in tutta Italia. La giornata ha coinvolto momenti di commemorazione e riflessione, sottolineando l’importanza delle scelte civiche e dell’impegno dei cittadini nel corso degli anni. In un contesto di rapido cambiamento, la ricorrenza ha anche rappresentato un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza.
Cronache Cittadine In un mondo che cambia rapidamente, celebrare il 2 Giugno significa anche rinnovare un patto di cittadinanza. Per noi del L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
2 giugno 1946 2026 | Festa della Repubblica italiana
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2 giugno 1946 - 2 giugno 2026: 80 anni di Repubblica italiana. Nel suo nuovo Smartbook, Luca Sommi ci porta alle origini del concetto di democrazia, fino al giorno in cui tutto è cambiato: il 2 giugno 1946, la nascita della Repubblica e il primo vero voto di ma x.com
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