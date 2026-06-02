2 Giugno 1946-2026 80° della Repubblica Italiana È un cammino continuo fatto dalle scelte e dall’impegno di ciascuno di noi

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si è celebrato l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, nata nel 1946. La ricorrenza è stata segnata da eventi e cerimonie ufficiali in tutta Italia. La giornata ha coinvolto momenti di commemorazione e riflessione, sottolineando l’importanza delle scelte civiche e dell’impegno dei cittadini nel corso degli anni. In un contesto di rapido cambiamento, la ricorrenza ha anche rappresentato un’occasione per rinnovare il senso di appartenenza.