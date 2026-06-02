Zack Snyder è pronto a scrivere e dirigere una re-immaginazione di 1997: Fuga da New York ( Escape from New York ) il classico distopico di culto di John Carpenter. Molti negli anni hanno valutato la possibilità di realizzare un remake o un reboot, ma nessun progetto è mai riuscito a superare la fase di sviluppo. Ora la responsabilità passa a Zack Snyder, chiamato a reinterpretare un classico molto amato e a introdurlo a una nuova generazione di spettatori. Non sarà facile raccogliere l’eredità di Kurt Russell nel ruolo del leggendario Snake Plissken, uno dei personaggi più iconici della storia della fantascienza. Il capolavoro di Carpenter sta per tornare. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - ‘1997: Fuga da New York’: Zack Snyder dirigerà il remake del film di John Carpenter

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Zack Snyder To Direct Reimagining Of John Carpenters Escape From New York!

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: 1997: Fuga da New York, annunciato l'ennesimo remake. Questa volta sarà finalmente realizzato?

Aquaman, Zack Snyder svela altri dettagli del suo film con Jason Momoa mai realizzatoIl regista ha condiviso nuovi dettagli sulla versione del film di Aquaman che aveva in mente in passato, prima che fosse affidata a un altro regista.

Temi più discussi: 1997: Fuga da New York torna con Zack Snyder, ma nel remake spunta anche John Carpenter; Zack Snyder alla regia del reboot di 1997: Fuga da New York; Zack Snyder farà il remake di 1997: Fuga da New York! Carpenter sarà produttore; Il remake di questo amato cult della fantascienza ha trovato il suo regista. E farà discutere i fan.

Jena Plissken Snyder Cut. Sì, è come sospettate: ci informa THR che Zack Snyder scriverà e dirigerà un reimagining di 1997: FUGA DA NEW YORK. The Picture Company produrrà il film per StudioCanal, che detiene i diritti con John Carpenter, il quale figur x.com

1997: Fuga da New York torna con Zack Snyder, ma nel remake spunta anche John CarpenterDopo aver maturato una forte esperienza nel DCEU e aver diretto due capitoli di fantascienza per Netflix, Zack Snyder è di ritorno alla regia per il remake del film distopico diretto da John Carpenter ... comingsoon.it

NEW SCI-FI/NOIR INDEPEDENT FILM reddit

1997: Fuga da New York, l'America secondo CarpenterIl 10 luglio 1981 nei cinema americani usciva 1997: Fuga da New York. Chiamatemi Jena. Due parole che sono divenute il biglietto da visita di uno dei personaggi più iconici degli action movie degli ... tomshw.it