Il classico fantascientifico e distopico con Kurt Russell verrà aggiornato ai nostri tempi per quello che sarà l'ennesimo tentativo di riportarlo al cinema dopo anni di progetti cancellati Durante il suo panel alla CinemaCon, Studiocanal ha annunciato di aver messo in lavorazione un remake di 1997: Fuga da New York, il cult di John Carpenter con Kurt Russell nei panni del mitico Jena Plissken. Il distributore indipendente, che ha presentato il film a Las Vegas nell'ambito della prima rassegna dedicata ai film indipendenti organizzata da CinemaCon, ha annunciato che questo nuovo remake sarà realizzato in collaborazione con la casa di produzione The Picture Company, recentemente autrice di A Complete Unknown.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - 1997: Fuga da New York, annunciato l'ennesimo remake. Questa volta sarà finalmente realizzato?

Stasera in tv mercoledì 18 marzo: 1997: Fuga da New YorkEcco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 18 marzo.

Frana a Niscemi, le immagini del 1997 tra crepe nei muri e case pericolanti: "Disastro annunciato"La frana a Niscemi era un “disastro annunciato”? La risposta è affermativa, secondo Ettore Licheri del Movimento 5 Stelle.

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