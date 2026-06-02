18enne accoltellato dalla fidanzata a Torino scatta il Codice rosso | lei denunciata per lesioni aggravate

Da virgilio.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane di 18 anni è stato accoltellato durante una lite in una casa di Torino. La sua fidanzata, inizialmente accusata di avergli procurato le ferite, è stata denunciata per lesioni aggravate dopo aver ammesso di averlo colpito. La polizia ha avviato un’indagine e ha applicato il Codice rosso. La vittima aveva inizialmente mentito per proteggere la compagna, ma successivamente ha confermato i dettagli del litigio.

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Una ragazza di appena 18 anni ha ferito con un coltello il fidanzato suo coetaneo. Il giovane si è fatto trovare in strada con una ferita alla testa, dicendo di essere stato aggredito da “alcuni ragazzi marocchini”. Ha tentato di difendere la fidanzata, sua assalitrice, prima di cambiare versione e ammettere di essere stato aggredito dopo un litigio in casa. La giovane a sua volta avrebbe dichiarato di aver reagito per legittima difesa al culmine della lite. Intanto scatta il Codice rosso. Aggredito dalla fidanzata a Torino È di lunedì 1 giugno la notizia di un’aggressione grave a Torino, in via Ormea. I protagonisti sono due giovani di 18 anni: lui con una ferita alla testa, lei che dichiara di aver agito per legittima difesa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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