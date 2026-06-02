18enne accoltellato dalla fidanzata a Torino scatta il Codice rosso | lei denunciata per lesioni aggravate

Notizia in breve

Un giovane di 18 anni è stato accoltellato durante una lite in una casa di Torino. La sua fidanzata, inizialmente accusata di avergli procurato le ferite, è stata denunciata per lesioni aggravate dopo aver ammesso di averlo colpito. La polizia ha avviato un’indagine e ha applicato il Codice rosso. La vittima aveva inizialmente mentito per proteggere la compagna, ma successivamente ha confermato i dettagli del litigio.