Torino 18enne accoltella il fidanzato | lui cerca di proteggerla poi racconta tutto e scatta il Codice rosso

Da torinotoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Un ragazzo di 18 anni ha accoltellato il fidanzato, ferendolo a una gamba. L’altro ha cercato di proteggerla, ma ha subito una ferita. La giovane è stata denunciata per lesioni aggravate. Dopo l’accaduto, sono scattate le procedure del Codice rosso, che garantiscono un trattamento prioritario nelle indagini. La scena si è svolta in una zona residenziale di una città del nord.

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A soli 18 anni, ha preso in mano un coltello e ha ferito il fidanzato, suo coetaneo. Per lei, ora denunciata per lesioni aggravate, è stata attivata la procedura del Codice rosso, come spesso succede per le donne vittime di violenza di genere, garantendo un canale di priorità nelle indagini. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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