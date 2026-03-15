Incidente Padana | 18enne investita codice rosso e indagini

Sabato 14 marzo, poco prima delle 19:30, sulla Padana Superiore a Cassano d’Adda si è verificato un incidente stradale. Un’auto ha investito un ragazzo di 18 anni, che è stato soccorso sul posto e trasferito in codice rosso in ospedale. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Sabato 14 marzo, poco prima delle 19:30, la Padana Superiore presso Cassano d’Adda è stata teatro di un sinistro stradale con esito preoccupante. Una giovane donna di diciotto anni, trovandosi a piedi lungo l’asse viario principale, è stata urtata da un veicolo in movimento. I soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente con codice rosso, trasportando la vittima al pronto soccorso del San Raffaele dopo averla stabilizzata. L’evento si è verificato in prossimità dello svincolo che collega la strada provinciale 104 Truccazzano-Trezzo, una zona caratterizzata da intensa attività commerciale nella periferia dell’area est milanese. I carabinieri della compagnia di Pioltello hanno già avviato i rilievi sul posto per chiarire le dinamiche dell’impatto e le responsabilità del mezzo coinvolto. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incidente Padana: 18enne investita, codice rosso e indagini Articoli correlati Incidente a Montecorvino Pugliano, investita una donna: trasportata in codice rosso al RuggiUna donna di 65 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere stata investita da un'auto in via Vivaldi, nel territorio di Montecorvino Pugliano. Terribile incidente in via Garibaldi, tre giovani in codice rosso: 18enne in Rianimazione dopo l’impattoLa sera del 9 gennaio 2026, intorno alle 22:30, si è verificato un serio incidente stradale in via Garibaldi, all’altezza dell’incrocio con via Fata...