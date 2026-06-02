Un 17enne di Frattamaggiore, comune della provincia di Napoli, si trova attualmente ricoverato in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'Ospedale San Paolo a causa dell'assunzione del cosiddetto "miele da sballo", un potente concentrato derivato dalla cannabis. Il minore, che lotta tra la vita e la morte, ha accusato una severa crisi respiratoria ed è stato trasportato d'urgenza in codice rosso presso il pronto soccorso dell' Ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore insieme a due amici di 19 e 22 anni. In base ai primi rilievi effettuati dai militari dell'Arma, i tre giovani si erano incontrati nell'abitazione del minorenne, dove avrebbero ingerito una minima quantità della sostanza, a quanto pare solo un cucchiaino, avvertendo un malore immediato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - 17enne lotta tra la vita e la morte dopo aver assunto del "miele da sballo": di cosa si tratta e quali sono i rischi

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«SONO MORTA PER 17 MINUTI, VI DICO COSA HO VISTO LÀ». UN CASO CHOC

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