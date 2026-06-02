02 06 – 2 giugno festa condivisa in piazza del Quirinale – Morte Beatrice domani interrogatori per la mamma – Mondiali favola Curaçao

Il 2 giugno si è svolta una celebrazione in piazza del Quirinale per commemorare gli 80 anni della Repubblica. La manifestazione è stata definita come una festa “condivisa” e ha visto la partecipazione di cittadini e rappresentanti istituzionali. Tra gli interventi, si è parlato di rafforzare la fiducia tra istituzioni e cittadini, senza specificare ulteriori dettagli. Nel frattempo, si attendono domani gli interrogatori per la madre di una persona deceduta, mentre la nazionale di calcio ha ottenuto una vittoria nel mondiale.

2 giugno: festa “condivisa” in piazza del Quirinale per gli 80 anni della Repubblica. Marttarella. “Consolidare l’architettura della fiducia tra istituzioni e cittadini”. Domani gli interrogatori di Emanuela Aiello, madre della piccola Beatrice, e Manuel Iannuzzi, il compagno della donna arrestato sabato scorso per maltrattamenti pluriaggravati conseguenza della morte della bambina di 2 anni, trovata senza vita a Bordighera lo scorso 9 febbraio. Mondiali 2026: favola Curaçao, il paese più piccolo con l’allenatore più anziano. Questo articolo 0206 – 2 giugno, festa “condivisa” in piazza del Quirinale – Morte Beatrice, domani interrogatori per... 🔗 Leggi su Lapresse.it

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