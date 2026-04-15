2 giugno festa in piazza Quirinale Zamagni | Svolta Mattarella su onda di ciò che stiamo vivendo

Il 2 giugno è stato celebrato in piazza Quirinale con una manifestazione pubblica dedicata ai 80 anni della Repubblica italiana. Il presidente della Repubblica ha deciso di non partecipare alla tradizionale cerimonia all’interno del palazzo, optando invece per un evento all’aperto che coinvolge la società civile. Questa scelta ha suscitato commenti relativi a una svolta nei modi di celebrare questa ricorrenza.

(Adnkronos) – "Festeggiare gli 80 anni della Repubblica italiana non all'interno del Quirinale ma in un luogo aperto alla società civile è una svolta che Mattarella, sull'onda di ciò che stiamo vivendo particolarmente negli ultimi mesi, ha voluto imprimere. E' una decisione che ha un significato notevole, quello di dire: La Repubblica (da res-pubblica, cioè. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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