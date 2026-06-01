Zuppi Cei scrive a Mattarella | ‘Chiesa coopera con Stato per proteggere valori repubblicani’
Il presidente della Conferenza Episcopale Italiana ha inviato una lettera al Capo dello Stato in occasione della festa della Repubblica del 2 giugno, sottolineando la collaborazione tra la Chiesa e lo Stato per tutelare i valori repubblicani.
“Le Chiese in Italia guardano aquesto anniversariocon riconoscenza per il cammino compiuto e con preoccupazione per le ferite presenti: la povertà crescente, la denatalità, la sfiducia, le disuguaglianze, la violenza verbale, l’indifferenza ela tentazione di chiudersi in un destino individuale“. In un messaggio al presidente della RepubblicaSergio Mattarellaper gli80 anni della Repubblica, il presidente della CeiMatteo Zuppisottolinea che la ricorrenza non può essere solo memoria, ma deve essere occasione per rinvigorire e preservarei valori democratici, guardando con slancio al futuro. Nel comunicato, il porporato ricorda come la storia... 🔗 Leggi su Ildifforme.it
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