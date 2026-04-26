Il 26 aprile 2026, a Predappio, è stata inviata una lettera al vescovo di Forlì-Bertinoro, Livio Corazza, da parte di un rappresentante di Forza Nuova. La missiva esprime rammarico per alcune posizioni espresse dal vescovo e si conclude con un messaggio di stima e preghiera. La lettera si inserisce nel contesto di un convegno organizzato nel circolo Acli di Predappio, che ha avuto come tema la contrapposizione all'antifascismo.

Predappio, 26 aprile 2026 - Una lettera al vescovo di Forlì-Bertinoro Livio Corazza, per esprimere " profondo rammarico per le posizioni da Voi espresse", con "profonda stima e preghiera". A scriverla, all'indomani del convegno contro l'antifascismo tenutosi in un circolo Acli (per il divieto a occupare l'ex Caproni), è Gloria Callarelli, direttore del quotidiano Fahrenheit2022 che organizzava l'appuntamento, da lei "personalmente curato". Mons. Corazza aveva espresso solidarietà al parroco di Rocca delle Caminate don Franco Appi ("allibito e arrabbiatissimo" per lo spazio concesso ai neofascisti) e aveva rimarcato contrarietà in merito alla natura politica dell'incontro.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Predappio e il convegno contro l'antifascismo nel circolo Acli, Forza Nuova scrive al vescovo: “Incontro conciliabile coi valori della Chiesa”

Notizie correlate

Leggi anche: Convegno di Forza Nuova il 25 aprile al circolo Acli: "Sottovalutazione grave e inconsapevole della situazione"

La Prefettura vieta in convegno sulla “fine dell’antifascismo” organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a PredappioForza Nuova organizza il convegno “La fine dell’antifascismo” a Predappio per il 25 aprile alla presenza del segretario Roberto Fiore, ma la...

Tutti gli aggiornamenti

Temi più discussi: Predappio, sfregio al 25 aprile: Forza Nuova organizza il convegno La fine dell’antifascismo; Predappio, Forza Nuova alla fine arriva: convegno e comizio. Non vogliono farci parlare; La Prefettura vieta il convegno sulla fine dell’antifascismo organizzato da Forza Nuova il 25 aprile a Predappio; Niente raduno all’ex Caproni: bloccato l’evento di Forza Nuova del 25 Aprile.

Predappio e il convegno contro l'antifascismo nel circolo Acli, Forza Nuova scrive al vescovo: Incontro conciliabile coi valori della ChiesaDon Franco Appi aveva dichiarato di essere allibito e arrabbiatissimo per lo spazio concesso ai neofascisti e il vescovo Livio Corazza aveva preso le difese del parroco di Rocca delle Caminate. La p ... ilrestodelcarlino.it

Il convegno di Forza Nuova. No all’area della Caproni, blindata. Poi in cento a Rocca delle CaminateSpiegamento di forze a Predappio Alta. Poi il cambio di programma (ma divieti anche all’aperto). Alla fine il segretario ha parlato nella sala del ristorante, vicino alla residenza estiva di Mussolini ... ilrestodelcarlino.it

Folla per il 25 Aprile nel luogo dlel’eccidio nazifascista. La sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi attacca Forza Nuova e il presidente del Senato che ha equiparato i partigiani ai repubblichini di Salò - facebook.com facebook

Dopo lo stop a Predappio Forza Nuova improvvisa un incontro al circolo Acli e la Diocesi si dissocia x.com