Il cardinale Zuppi ha incontrato il presidente della Repubblica per discutere dell’80° anniversario della Repubblica. Tra i temi trattati, le ferite sociali più preoccupanti, come la crescente povertà e le disuguaglianze. Zuppi ha sottolineato l’importanza di un impegno sociale condiviso e ha indicato nella dottrina sociale un mezzo per affrontare le difficoltà economiche e sociali del paese.

? Punti chiave Quali ferite sociali preoccupano il cardinale Zuppi in vista dell'ottantesimo?. Come può la dottrina sociale contrastare la crescente povertà nazionale?. Perché il calo della natalità minaccia la stabilità della Repubblica?. Quali azioni concrete servono per proteggere la democrazia dai conflitti?.? In Breve Criticità segnalate: povertà crescente, calo natalità e disuguaglianze sociali.. Rischio frammentazione sociale dovuto a sfiducia e violenza verbale.. Proposta dottrina sociale per promuovere bene comune e solidarietà.. Educazione alla pace e difesa democrazia ispirata a papa Leone.. Zuppi scrive a Mattarella: l’ottantesimo della deve diventare una promessa di rinnovamento. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Zuppi a Mattarella: l’80° della Repubblica sia un impegno sociale

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