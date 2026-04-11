Il Presidente della Repubblica ha conferito 28 attestati di “Alfiere della Repubblica” a giovani che nel 2025 si sono distinti per comportamenti di impegno civico, solidarietà e altruismo. La cerimonia si è svolta in un contesto ufficiale, durante la quale sono stati premiati i giovani selezionati per le loro azioni positive e il contributo alla comunità. I riconoscimenti sono stati consegnati in presenza di autorità e rappresentanti istituzionali.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il riconoscimento del Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha assegnato 28 Attestati d’onore di “Alfiere della Repubblica” a giovani che, nel corso del 2025, si sono distinti per senso civico, altruismo e spirito di solidarietà. L’annuncio arriva da una nota ufficiale del Quirinale, che sottolinea anche l’assegnazione di 4 targhe a classi scolastiche particolarmente meritevoli. Il tema 2025: solidarietà vissuta e condivisa. Il filo conduttore scelto per questa edizione è “Sperimentare e comunicare la solidarietà”. Secondo il Quirinale, i giovani rappresentano oggi i più autentici interpreti di questo valore, smentendo stereotipi che li descrivono come distanti dall’impegno sociale. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Mattarella premia 28 giovani Alfieri della Repubblica: storie di impegno e solidarietà

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