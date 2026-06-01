Zerocalcare la contraddizione irrisolvibile | l’antagonista alla prova del mercato reale

Notizia in breve

Il 1 giugno, un artista noto per le sue opere ha affrontato una sfida nel mercato reale. La sua figura, spesso presentata come antagonista, si è trovata coinvolta in una situazione in cui le contraddizioni narrative si sono tradotte in un problema pratico. La questione riguarda la sua presenza e il suo ruolo in un contesto commerciale, portando a una difficoltà concreta nel mantenere coerenza tra immagine pubblica e realtà economica.