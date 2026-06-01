Zerocalcare la contraddizione irrisolvibile | l’antagonista alla prova del mercato reale
Il 1 giugno, un artista noto per le sue opere ha affrontato una sfida nel mercato reale. La sua figura, spesso presentata come antagonista, si è trovata coinvolta in una situazione in cui le contraddizioni narrative si sono tradotte in un problema pratico. La questione riguarda la sua presenza e il suo ruolo in un contesto commerciale, portando a una difficoltà concreta nel mantenere coerenza tra immagine pubblica e realtà economica.
Roma, 1 giu – C’è un momento in cui la contraddizione smette di essere un tema narrativo e diventa un problema concreto. Per Michele Rech, in arte Zerocalcare, quel momento potrebbe essere arrivato con l’uscita di Due Spicci, la sua terza serie animata su Netflix, disponibile dal 27 maggio scorso. La serie — otto episodi, circa 400 collaboratori impiegati, tre milioni di euro di tax credit dal ministero della Cultura — ha come filo conduttore la denuncia della precarietà e dello sfruttamento del lavoro. Un tema che Zerocalcare conosce bene, o almeno così ha sempre lasciato intendere. Pochi giorni dopo il lancio, però, al sindacato Unita sono... 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
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