Il Palazzo si presenta come un luogo di contraddizioni evidenti: da un lato si dichiara garante dei diritti, dall’altro si schiera con atteggiamenti giustizialisti contro i cittadini. La presenza di marmo, simbolo di ricchezza e potere, evidenzia un divario tra le posizioni ufficiali e le azioni concrete di governo e maggioranza. Questa situazione riflette una distanza tra valori dichiarati e comportamenti pratici.

Marmo è una contraddizione che governo e maggioranza non riescono più a nascondere: ed è una contraddizione prima culturale che politica. Non si può invocare il garantismo quando il diritto penale lambisce i piani alti dello Stato, le élite amministrative, i ceti dirigenti, e poi riscoprirsi inflessibilmente securitari quando il bersaglio è la piazza, il disagio sociale, la marginalità, il conflitto. Il garantismo, se vuole essere credibile, non può essere intermittente. A fine febbraio il governo ha approvato un decreto-legge in materia di sicurezza pubblica e immigrazione che introduce nuovi reati e amplia i poteri di prevenzione e controllo nelle manifestazioni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - La contraddizione del Palazzo. Garantista a difesa di se stesso, giustizialista contro la piazza

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