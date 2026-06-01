Un paradiso fiscale offre zero tasse per vent'anni per attirare nuovi residenti. Sempre più italiani decidono di trasferirsi all’estero in cerca di condizioni economiche più vantaggiose. La strategia mira a incentivare le persone a stabilirsi in quella regione, proponendo vantaggi fiscali significativi. La decisione di spostarsi è motivata dalla volontà di approfittare di un regime fiscale favorevole. La proposta ha già attirato l’attenzione di numerosi cittadini italiani in cerca di benefici economici.

Sono sempre di più gli italiani che scelgono di trasferirsi all'estero nella speranza di trovare una situazione economica migliore o più favorevole. La nuova riforma messa a punto dal governo Erdo?an mira a rendere la Turchia un Paese estremamente attraente. Zero tasse per 20 anni per tutti coloro che intendono trasferirsi e diventare nuovi residenti fiscali. Un vero e proprio canto della sirena che promette di trasformare la Turchia in un paradiso fiscale a tutti gli effetti. Ad accettare questa offerta saranno di sicuro i pensionati, ma anche lavoratori e imprenditori potrebbero decidere di approfittarne. Il punto focale della riforma è ovviamente il blocco della tassazione per i primi 20 anni. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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© Ilgiornale.it - Zero tasse per 20 anni: questo paradiso fiscale cala l'asso per attirare nuovi residenti

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