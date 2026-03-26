Svilar alla Juventus Comolli cala l’asso | così convince la Roma

Mile Svilar è stato oggetto di interesse da parte della Juventus, che continua a monitorare la sua situazione. Comolli, invece, si sta concentrando su un’altra strategia e sembra aver individuato una soluzione per convincere la Roma. La decisione finale riguardo al trasferimento del portiere è ancora da definire.

di Bruno De Santis Mile Svilar continua ad essere monitorato dalla Juventus con Comolli che pensa di avere la carta giusta per convincere la Roma La scelta è ormai fatta. Cinque panchine consecutive non sono semplice rotazione o una pausa per rimettersi in carreggiata: Luciano Spalletti ha bocciato Michele Di Gregorio e dalla sfida con il Galatasaray in poco gli ha preferito Mattia Perin tra i pali. Una esclusione che ha un risvolto di calciomercato: per il prossimo anno la Juventus avrà la necessità di acquistare un nuovo numero uno. La caccia è partita e di nomi ne sono stati fatti tanti: Carnesecchi è forse il preferito a Torino, Vicario una valida alternativa e poi c’è Caprile e la suggestione Mile Svilar. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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