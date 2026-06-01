Zero LS1, il primo scooter elettrico con marchio americano, si presenta compatto e facile da guidare con patente A1 o B. È dotato di due batterie rimovibili, pensate per facilitare la ricarica e l’autonomia. Il veicolo si propone sia per l’uso in città che per uscite fuori porta, grazie alle sue dimensioni e alla praticità delle batterie. Non sono stati forniti dettagli su prestazioni o autonomia.

Con l'LS1, la californiana Zero Motorcycles entra per la prima volta nel mondo degli scooter. Non lo fa con un mezzo estremo, né con un oggetto da vetrina tecnologica, ma con uno scooter compatto, urbano, guidabile con patente A1 o B, pensato per chi si muove ogni giorno tra città, tangenziali, periferie e brevi trasferimenti extraurbani. Il prezzo per il nostro mercato è di 5.320 euro, una cifra non bassa in assoluto, ma nemmeno distante da quello di altri modelli con caratteristiche simili. Il confronto è interessante: l'Honda Cuv e: costa 4.690 euro, ma si ferma a una velocità 83 kmh e a 72 km di autonomia; Bmw CE 02 in versione 11 kW parte da 8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Zero LS1, il primo scooter elettrico: come va in città e fuori

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Prova su strada ZERO LS1: lo scooter elettrico che sfida le salite più dure

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