Consumare meno con lo scooter | come risparmiare benzina in città e fuori

Guidare uno scooter permette di ridurre i consumi di benzina, sia in città che in aree extraurbane. Per farlo, è sufficiente adottare alcune semplici accortezze, senza dover modificare drasticamente il proprio modo di guidare. In questo modo, si può ottimizzare il consumo di carburante e risparmiare sui costi di gestione del mezzo.

Lo scooter ha fama di veicolo economico per definizione. Ed è vero, almeno in parte. Ma con i carburanti di nuovo in rialzo, anche chi si sposta ogni giorno con uno scooter si trova a fare i conti con una voce di spesa più pesante del previsto. In questi giorni il prezzo medio della benzina self in Italia si colloca attorno a 1,79 euro al litro, all'interno di una fase di tensione sui mercati energetici che continua a riflettersi anche alla pompa. Le differenze rispetto alla moto sono minime, ma sullo scooter c’è un elemento che modifica il modo di guidare: il variatore automatico. Proprio per questo, il risparmio non passa tanto dalla scelta della marcia, quanto dalla gestione del gas, dalla scorrevolezza e dalla capacità di conservare velocità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Consumare meno con lo scooter: come risparmiare benzina in città e fuori Leggi anche: Illuminazione pubblica, un disegno di legge per consumare e inquinare meno (e far risparmiare le amministrazioni) Consumare meno benzina e diesel in sei mosseCon i prezzi della benzina che rischiano di schizzare sopra i 2 euro al litro non appena verrà meno la riduzione delle accise prorogata dal governo... Temi più discussi: Piano per razionare l'energia, torneranno le targhe alterne con più smart working? Le spinte Ue, il governo al lavoro a un piano di emergenza; Come consumare meno carburante: i 30 (+1) consigli utili; Mountain Wilderness, in montagna meno consumo e più consapevolezza. Vi racconto il nuovo cammino verso la vetta; AsConAuto, con manutenzione regolare si riducono consumi e costi. Manutenzione auto, camper e furgoni regolare: per consumare meno carburante in tempo di guerraUn'auto trascurata può consumare fino al 10–15% di carburante in più rispetto a una tenuta in perfette condizioni. missionline.it Come consumare meno carburante: i 30 (+1) consigli utiliUna guida pratica per affrontare il caro benzina, gasolio, consumando e spendendo il meno possibile per il pieno di carburante ... msn.com I trucchi per consumare meno batteria, ecco come preservare Iphone e Android - facebook.com facebook La solita ricetta dell'Europa con l'incubo lockdown: "Consumare meno" x.com