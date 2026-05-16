Silence S02 come va lo scooter elettrico tra città ed extra urbano

Lo scooter elettrico spagnolo a ruote alte è stato ideato per l’uso quotidiano, offrendo una soluzione praticabile sia in ambito urbano che extraurbano. In città, si dimostra facile da manovrare, scorrevole e pronto a ripartire senza difficoltà. La sua progettazione si rivolge a chi cerca un mezzo efficiente per gli spostamenti giornalieri, con caratteristiche che facilitano la guida e la stabilità su diversi terreni. La produzione mira a rispondere alle esigenze di mobilità moderna, combinando praticità e funzionalità.

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Dopo il modello S01, l'S02 è lo scooter con cui Silence prova a portare la propria tecnologia da ecosistema nel segmento più concreto, quello di chi lo scooter lo usa davvero, ogni giorno, e vuole un elettrico che non sia un esperimento, ma una soluzione. Per capirlo bisogna guardare la famiglia al completo: S01 e S01+ sono i modelli più prestazionali e motociclistici della gamma, con l’S01+ che arriva a 110 kmh e gioca apertamente la carta della sportività urbana. S04, invece, è il quadriciclomicrocar che Silence ha spinto anche fuori dal mondo due ruote grazie alla distribuzione europea con Nissan, e può montare due batterie (due moduli da 5,6 kWh che rappresentano lo standard della casa spagnola) proprio per ragionare in termini di veicolo urbano totale. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Silence S02, come va lo scooter elettrico tra città ed extra urbano ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Silence S01 (2026) – Walkaround & First Look | EICMA 2025 Milan Sullo stesso argomento Silence S02: arriva in Italia lo scooter con batteria a trolley? Cosa scoprirai Come si ricarica uno scooter senza usare le colonnine pubbliche? Quanto costa il nuovo modello per competere con i motori termici?... Silence S02, la sfida elettrica passa dall’Italia: batteria trolley e prezzi sempre più vicini ai termiciLo abbiamo provato in pista, in un contesto ideale per capire davvero il comportamento del nuovo Silence S02, lo scooter elettrico con cui il marchio... Silence S02 si rinnova, arriva il nuovo scooter elettrico con batteria trolleyIl nuovo Silence S02 debutta con batteria estraibile a trolley, autonomia fino a 138 km e due versioni per la città. Scopri caratteristiche, prestazioni e prezzi ... motorbox.com Silence S02: l'elettrico a ruota alta si rinnova in tutto... ma mantiene il prezzo d'attaccoTest in anteprima del nuovo ruota alta elettrico spagnolo, che cresce cambiando telaio, motore, elettronica e connettività ma senza perdere d'occhio ... dueruote.it