Estate in Diretta Rai 1 cambia tutto | scelta la nuova coppia di conduttori

Per l’edizione estiva 2026, Rai 1 ha annunciato un cambio alla conduzione di Estate in Diretta. La trasmissione, in programma dal fine giugno ai primi di settembre, vedrà alla guida una coppia di conduttori diversa rispetto alle stagioni precedenti. La scelta riguarda due nuovi volti che si alterneranno nel pomeriggio del canale. La programmazione estiva del 2026 prevede quindi un rinnovamento del team di conduttori del popolare show.

Cambio totale alla guida di Estate in Diretta per l’edizione estiva 2026. Il programma del pomeriggio di Rai 1, che accompagnerà il pubblico dalla fine di giugno fino ai primi di settembre, si prepara infatti a tornare in onda con una coppia completamente nuova. Dopo cinque stagioni consecutive si chiude l’esperienza di Gianluca Semprini, volto storico delle ultime edizioni estive del contenitore pomeridiano della rete ammiraglia. Gianluca Semprini lascia Estate in Diretta. Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore, il giornalista avrebbe già comunicato da tempo alla Rai la volontà di non proseguire alla conduzione del programma. Una scelta che apre così a un’importante rivoluzione per il format estivo di Rai 1, pronto a cambiare completamente volto in vista della nuova stagione televisiva.🔗 Leggi su Tivvusia.com

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