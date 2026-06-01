Zarco mostra le condizioni della sua gamba | Non mi sono operato perché è bruciata in profondità

Johan Zarco ha pubblicamente mostrato le condizioni della sua gamba dopo un incidente in Catalogna. Il pilota ha spiegato di non essersi sottoposto a intervento chirurgico perché la ferita è bruciata in profondità. La foto pubblicata evidenzia i danni alla gamba, senza ulteriori dettagli sul trattamento o sulle conseguenze. Zarco ha condiviso l’immagine per illustrare la gravità della lesione riportata durante la caduta.

Johan Zarco ha mostrato pubblicamente le condizioni della sua gamba dopo lo spaventoso incidente in Catalogna. Il pilota: "Non mi hanno ancora operato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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