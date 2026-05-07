Carlo Lucarelli | Non sono in tv perché non mi hanno più chiamato Il ritorno di Coliandro? Le storie sono scritte

Durante una puntata del podcast live di Fanpage dedicato al mondo della televisione, un noto scrittore e autore televisivo ha spiegato di non partecipare più a programmi televisivi perché non riceve più inviti. Ha anche parlato del ritorno di un suo personaggio, confermando che le storie sono già state scritte in precedenza. La sua presenza nel dibattito si inserisce in un quadro di discussione sul mondo dello spettacolo e delle produzioni televisive.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Carlo Lucarelli è stato uno degli ospiti di Non è la TV, il podcast live di Fanpage incentrato sul mondo della televisione. Il crime, oggi, è ovunque ed è proprio di questo tema che parla lo scrittore di gialli, paventando anche un ritorno in tv, compreso quello di un personaggio amatissimo come l'Ispettore Coliandro.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate “Mi hanno licenziato perché sono palestinese”: il racconto di Fadel, steward per le Olimpiadi Milano-CortinaFadel Mosadag Mohammad Masri era stato assunto con contratto part-time come steward per le Olimpiadi Milano-Cortina, ma per non specificati motivi di... Alessandro Gassmann su Sanremo: “Non sono arrabbiato con Morandi, mi hanno impedito di andare perché sono padre di Leo”In merito alla sua mancata partecipazione al Festival di Sanremo, Alessandro Gassmann sente la necessità di fare alcune precisazioni: "Non mi si... Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Carlo Lucarelli e il mistero di Turno di Notte si svelano a Castel San Pietro Terme; Carlo Lucarelli premia il Turno di Notte a Castel San Pietro; Carlo Lucarelli, Manuel Agnelli e Gentiloni, l'ex presidente del Consiglio, al Festival della tv; I superpoteri di un irregolare che forza i confini del genere. Carlo Lucarelli e il «mistero» di Turno di Notte si svelano a Castel San Pietro TermeUna notte per scrivere, una serata per celebrare. Sabato 2 maggio, alle ore 18, la Biblioteca di Castel San Pietro Terme (Via Marconi, 29) diventerà l’epicentro del giallo. L’Amministrazione comunale ... sassuolo2000.it Almeno Tu - Carlo Lucarelli presenta il suo nuovo libro - facebook.com facebook