Zarco rivive l'incidente in MotoGP | Io urlavo la gamba mi bruciava Ma nessuno osava toccarmi
Durante il Gran Premio di Catalogna, il pilota francese ha descritto i momenti dell'incidente attraverso un racconto dettagliato. Ha spiegato di aver urlato e di aver avvertito un bruciore alla gamba, mentre nessuno si avvicinava per aiutarlo. Zarco ha anche commentato di aver deciso di ripartire dopo la caduta di un altro pilota, ammettendo che avrebbe preferito non farlo. La sua testimonianza si concentra sulla sequenza degli eventi e sulle sensazioni provate in quei minuti.
Il pilota francese ha raccontato l'incidente del GP Catalogna. Zarco ha rivissuto quei momenti terrificanti e ha fatto autocritica dicendo che non avrebbe dovuto ripartire dopo l'incidente di Alex Marquez. 🔗 Leggi su Fanpage.it
L'incidente sfiorato da Valentino Rossi in Austria 2020
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