Il prezzo dei carburanti continua a correre l’allarme Adiconsum | Ora ci aspetta l’incubo del caro bollette

Il prezzo dei carburanti è in aumento, mentre si prevede un incremento anche delle bollette. Adiconsum ha diffuso un allarme riguardo ai possibili effetti di questi rincari sui consumatori, che già si trovano ad affrontare costi più elevati per diversi beni di consumo. La situazione preoccupa soprattutto chi deve gestire il proprio budget familiare, con un possibile aggravio delle spese mensili.

I consumatori bergamaschi sono sempre più allarmati per i rincari in atto sui vari beni di consumo, inevitabile conseguenza dell’aumento dei prezzi dell’energia e del gas, schizzati in alto a causa della guerra nel Medio Oriente, del blocco dello stretto di Hormuz, da cui transitava un quinto delle commodity energetiche mondiali e dal fermo estrattivo del Qatar, tra i fornitori di gas naturale liquefatto dell’Italia. Quelli già scattati potrebbero diventare più incisivi, come nel caso dei carburanti, generando sovra costi che si faranno sentire al più presto sulle bollette dell’elettricità e del riscaldamento, oltre che sui generi alimentari e su quasi tutti i beni e servizi. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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