Il leader della Lega ha dichiarato che il partito dovrebbe diventare federalista per rinnovarsi e attirare i giovani. Riguardo al Veneto, ha confermato che in Consiglio regionale voterà a favore di una proposta specifica, senza specificare ulteriori dettagli. La sua posizione si inserisce nel dibattito interno al partito sulla direzione futura e sulle strategie politiche da adottare. Nessuna informazione è stata fornita su altre iniziative o sui contenuti del voto.

“Un partito che voglia rispondere a tutte le istanze, deve esserefederalista.La Lega oggi è il partitopiù antico in Parlamentoe una scelta del genere lo trasformerebbe nel più innovativo e più in grado di offrire una scelta interessante anche per igiovani“. Con queste parole, pronunciate in un’intervista alCorriere della Sera,Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale del Veneto, traccia le linee del rinnovamento del Carroccio, partito che negli ultimi mesi vive un momento di forte difficoltà. “I partiti, cominciando dal nostro, prima o poi dovranno fare la scelta delfederalismo interno. Il militante di Campione d’Italia ha bisogni... 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Zaia: ‘Lega diventi partito federalista per rinnovarsi ed attrarre i giovani’

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