Luca Zaia vuole una Lega federalista | Come la Cdu tedesca

Notizia in breve

Luca Zaia ha espresso la volontà di rafforzare la natura federalista della Lega, paragonandola al modello della Cdu tedesca. Ha spiegato che il partito nazionale dovrebbe avere una sezione locale, come la Csu in Baviera, nata nel 1948, per rispondere alle esigenze regionali. Zaia ha già sottolineato questa idea in diverse occasioni, sottolineando l’importanza di un’organizzazione che rifletta le diversità territoriali.