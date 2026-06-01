Luca Zaia vuole una Lega federalista | Come la Cdu tedesca
Luca Zaia ha espresso la volontà di rafforzare la natura federalista della Lega, paragonandola al modello della Cdu tedesca. Ha spiegato che il partito nazionale dovrebbe avere una sezione locale, come la Csu in Baviera, nata nel 1948, per rispondere alle esigenze regionali. Zaia ha già sottolineato questa idea in diverse occasioni, sottolineando l’importanza di un’organizzazione che rifletta le diversità territoriali.
«Un partito che voglia rispondere a tutte le istanze deve essere federalista. Ho già detto parecchie volte che esiste un modello nato nel 1948 in Germania, che prevede un partito nazionale, la Cdu, con una costola locale bavarese (Csu)». Luca Zaia, presidente del Consiglio regionale veneto ex presidente di Regione, in un’intervista al Corriere della Sera offre la sua ricetta per il rilancio del Carroccio. Secondo l’ex governatore una scelta del genere trasformerebbe la Lega nel partito «più innovativo e più in grado di offrire una scelta interessante anche per i giovani». La Lega federalista. Zaia ricorda che a breve, in Consiglio regionale, tornerà la legge di iniziativa popolare sul fine vita che fu bocciata nel 2024. 🔗 Leggi su Open.online
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Fai attenzione, perché è un uomo di sinistra, mi dicevano tutti prima che incontrassi Carlin Petrini. Io trovai una persona illuminata, unica. Luca Zaia ricorda ancora il suo primo incontro con il fondatore di Slow Food. Era il 2008 e un giornale organizzò un x.com
Grazie Luca Zaia: abbiamo una visione comune per il FUTURO di #Venezia e del #Veneto Una visione protesa verso il domani, per il #lavoro, per lo sviluppo, per la bellezza, PER I GIOVANI. Su questo abbiamo dialogato, su questo ci siamo detti d'ac facebook
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