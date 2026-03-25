Il presidente della regione ha annunciato l’intenzione di rafforzare un legame tra le regioni che sostengono il sì, puntando a fare della Lega il partito delle autonomie. Durante un intervento, ha anche ammesso che il partito incontra difficoltà nel diffondere il proprio messaggio nelle aree urbane principali, evidenziando la necessità di migliorare la comunicazione in queste zone.

FRIULI VENEZIA GIULIA - Autocritica, «perché è evidente che il nostro messaggio fatica ad arrivare nelle principali città». Autonomia spinta, «e non solo per le Regioni a statuto speciale o per il Nord», spendendo il patrimonio elettorale di un referendum che in Veneto e Friuli Venezia Giulia (oltre alla Lombardia) ha visto l’affermazione netta del “Sì”. E un nuovo (e vecchio) ruolo per la Lega: «La paladina delle diversità: problemi differenti e soluzioni differenti». Uno slogan coniato da Umberto Bossi tra il ‘93 e il ‘94. E anche la figura del “Senatùr” tornerà, più avanti. Prima però ci sono due dati da cui partire. Veneto: sì al 58,4%. Friuli Venezia Giulia: sì al 54,47%. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it

© Ilgazzettino.it - Fedriga: «Un asse tra le regioni del Sì. E la Lega diventi il partito delle autonomie»

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