Yulia Naomi Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate. Durante un episodio, ha sfregiato il volto di un uomo con un bicchiere. Il processo si è svolto con rito abbreviato e la sentenza è stata emessa questa mattina. La donna dovrà anche pagare una multa e risarcire il danno alla vittima. La condanna è definitiva.

Il processo si è svolto con rito abbreviato e si è concluso con la condanna di Yulia Bruschi a 2 anni e 4 mesi di reclusione e 8mila euro di risarcimento, per lesioni personali aggravate con esiti permanenti L'ex concorrente del Grande Fratello, Yulia Naomi Bruschi, è stata condannata in prim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Yulia Naomi Bruschi del Grande Fratello condannata a 2 anni e 4 mesi per lesioni: sfregiò Simone Costa al volto con un bicchiere

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EX GRANDE FRATELLO CONDANNATA A 2 ANNI E 4 MESI: AVREBBE SFREGIATO LEX FIDANZATO CON UN BICCHIERE

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