Ex concorrente del Grande Fratello sfregiò il fidanzato | Yulia Naomi Bruschi condannata a 2 anni e quattro mesi

Da fanpage.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Yulia Naomi Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello, è stata condannata a due anni e quattro mesi di reclusione con rito abbreviato per aver provocato lesioni permanenti al suo ex fidanzato. La sentenza si riferisce a un episodio in cui la donna ha sfregiato il partner, causando danni fisici duraturi. La condanna riguarda reati di lesioni aggravate.

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L'ex concorrente del Grande Fratello, Yulia Naomi Bruschi, 28 anni, è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate e permanenti ai danni del suo ex fidanzato Simone Costa. A seguito di una furibonda lite, lo aveva sfregiato lanciandogli un bicchiere che andò in frantumi colpendo lo zigomo destro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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