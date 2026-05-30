Yulia Bruschi, ex concorrente del Grande Fratello 2024, è stata condannata a due anni di reclusione. La sentenza riguarda un episodio in cui avrebbe sfregiato il volto del suo fidanzato. La vicenda ha portato alla decisione legale, che ha riconosciuto la responsabilità dell’imputata. La modella toscana aveva partecipato al reality, ma la sua presenza si è interrotta a seguito delle accuse e della condanna emessa.

Yulia Bruschi è stata tra le concorrenti del Grande Fratello 2024. Una partecipazione, quella della modella toscana non molto fortunata. La donna decise di abbandonare il reality show, a quel tempo condotto da Alfonso Signorini a causa di alcuni problemi legati con la giustizia. L'ex gieffina ha dovuto fare i conti con una denuncia da parte dell'ex fidanzato Simone Costa, che l'ha accusata di avergli sfregiato il volto al termine di una lite. All'epoca dei fatti, l'uomo aveva riportato una ferita allo zigomo che era stata suturata dai sanitari. Come riportato da Il Tirreno, Yulia Bruschi è stata condannata con rito abbreviato a due anni e quattro mesi di reclusione per lesioni aggravate e permanenti. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello, Yulia Bruschi condannata a due anni: sfregiò il volto del fidanzato

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Yulia Naomi Bruschi, l'ex concorrente del Grande Fratello condannata a 2 anni: ha sfregiato l'ex

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