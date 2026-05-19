il presidente della repubblica mattarella riceve i vertici di sky italia

Nel pomeriggio, al Quirinale, il Presidente della Repubblica ha incontrato i rappresentanti di Sky Italia. L'incontro si è svolto in un contesto ufficiale e istituzionale, senza ulteriori dettagli pubblicamente comunicati riguardo ai contenuti affrontati. La visita è avvenuta in un momento di attenzione generale verso il settore dell'intrattenimento e delle comunicazioni. Non sono stati rilasciati commenti ufficiali né informazioni aggiuntive sull'agenda dell'incontro.

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i vertici di Sky Italia. Con l'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, il Vice Presidente e Direttore contenuti Sport, News and Entertainment di Sky Italia, Giuseppe De Bellis e il Direttore di Sky TG24, Fabio Vitale. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha ricevuto nel pomeriggio al Quirinale i vertici di Sky Italia. Con l'Amministratore Delegato di Sky Italia, Andrea Duilio, il Vice Presidente e Direttore contenuti Sport, News and Entertainment di Sky Italia, Giuseppe De Bellis e il Direttore di Sky TG24, Fabio Vitale. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella a San Severino per il 25 aprile

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