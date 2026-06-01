terranuova presentato youtopic fest 2026

Arezzo, 01 giugno 2026 – Si è svolta venerdì sera all’Auditorium Le Fornaci di Terranuova la presentazione di YouTopic Fest 2026, iniziativa realizzata in collaborazione con Rondine Cittadella della Pace. Un appuntamento partecipato che ha posto al centro il valore delle parole, dell’ascolto e della responsabilità educativa, coinvolgendo scuole, istituzioni e comunità locale. Il titolo dell’incontro, “Note, parole e pensieri”, ha guidato una serata che ha intrecciato linguaggi diversi e generazioni, avvicinando il pubblico al percorso che porterà alla prossima edizione del festival, in programma a Rondine dal 4 al 7 giugno 2026. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare il linguaggio e la cultura come strumenti concreti di costruzione della pace. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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