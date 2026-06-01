Yoga a Villa Selvatico di Battaglia Terme

Notizia in breve

Giovedì 11 giugno alle 19.30 si terrà una lezione di yoga nel giardino di Villa Selvatico a Battaglia Terme. L’evento si svolgerà all’aperto, tra statue e di fronte alla scalinata della villa. La sessione è aperta a tutti e si svolgerà in un ambiente esterno, nel rispetto delle normative vigenti. Non sono previsti costi aggiuntivi o iscrizioni anticipate.