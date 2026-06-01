Yoga a Villa Selvatico di Battaglia Terme

Da padovaoggi.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giovedì 11 giugno alle 19.30 si terrà una lezione di yoga nel giardino di Villa Selvatico a Battaglia Terme. L’evento si svolgerà all’aperto, tra statue e di fronte alla scalinata della villa. La sessione è aperta a tutti e si svolgerà in un ambiente esterno, nel rispetto delle normative vigenti. Non sono previsti costi aggiuntivi o iscrizioni anticipate.

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Appuntamento con la Yoga a Villa Selvatico giovedì 11 giugno alle 19.30. La lezione si svolge meraviglioso giardino di Villa Selvatico, circondato dalle statue e di fronte all’imponente scalinata.DettagliUna sessione guidata all’aperto, immersa nel giardino storico della villa, accompagnata dalla. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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