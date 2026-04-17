Chic Nic arriva a villa Selvatico | una giornata di relax e divertimento a Battaglia

Domenica 3 maggio 2026 si terrà a Villa Selvatico, a Battaglia Terme, un evento chiamato Chic Nic. L’evento si ripete annualmente e ha già riscosso grande successo nelle edizioni passate. La giornata sarà dedicata al relax e al divertimento, attirando numerosi partecipanti provenienti dal territorio. La manifestazione rappresenta una delle principali iniziative della primavera in zona e si svolge all’interno della storica villa.

Dopo il successo delle scorse edizioni, Chic Nic torna a Villa Selvatico, a Battaglia Terme (PD), per un nuovo appuntamento in programma domenica 3 maggio 2026, confermandosi come uno degli eventi primaverili più attesi del territorio.Immersa nel verde dei Colli Euganei, Villa Selvatico è una.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia: visite, fod, dj e relaxQuest’anno festeggia la Pasquetta immerso nella bellezza dei giardini storici di Villa Selvatico, tra natura, musica e buon cibo. La Pasquetta di Chic Nic in una location nuova, l'evento al Castello di San Martino della VanezaIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Cambia la location, ma non lo spirito: la Pasquetta di Chic Nic approda... Panoramica sull’argomento Chic Nic arriva a villa Selvatico: una giornata di relax e divertimento a BattagliaDopo il successo dello scorso anno, Chic Nic torna per la seconda volta nella splendida cornice di Villa Selvatico, a Battaglia Terme, per un nuovo appuntamento imperdibile fissato per domenica 11 ... padovaoggi.it Chic-nic, le 7 experience per un pic-nic all’insegna dell’eleganzaÈ stato lanciato durante il Salone del Mobile e, in effetti, si tratta di un oggetto che per la sua estetica non sfigura di fianco a pezzi di design: è il Tahiti Picnic Baskets, una reinterpretazione ... milanofinanza.it