Picnic e visite | il primo maggio a villa Selvatico a Battaglia Terme

Da padovaoggi.it 28 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il primo maggio il parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme sarà aperto al pubblico. Durante la giornata si potranno fare picnic e visitare le aree del parco. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge tutto il giorno. La villa e i suoi spazi saranno accessibili a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto e scoprire il luogo.

Il parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme apre le porte il primo maggio per una giornata all’insegna del relax, del gusto e della cultura.Si potrà scegliere tra visite guidate o visite autonome con audioguida inclusa per scoprire la storia della villa e del parco.Non solo, per arricchire il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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