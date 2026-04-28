Picnic e visite | il primo maggio a villa Selvatico a Battaglia Terme

Il primo maggio il parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme sarà aperto al pubblico. Durante la giornata si potranno fare picnic e visitare le aree del parco. L’ingresso è gratuito e l’evento si svolge tutto il giorno. La villa e i suoi spazi saranno accessibili a chi desidera trascorrere del tempo all’aperto e scoprire il luogo.

Il parco di Villa Selvatico a Battaglia Terme apre le porte il primo maggio per una giornata all’insegna del relax, del gusto e della cultura.Si potrà scegliere tra visite guidate o visite autonome con audioguida inclusa per scoprire la storia della villa e del parco.Non solo, per arricchire il.🔗 Leggi su Padovaoggi.it Notizie correlate Pasquetta a villa Selvatico a Battaglia: visite, fod, dj e relaxQuest’anno festeggia la Pasquetta immerso nella bellezza dei giardini storici di Villa Selvatico, tra natura, musica e buon cibo. Canale Fiorito 2026, la festa del primo maggio a Battaglia TermeIl 1° maggio torna Canale Fiorito a Battaglia Terme, una giornata unica da vivere tra colori, arte e musica!? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Primo Maggio in Veneto: tra ville venete, fumetti e sapori di primavera. Canale fiorito a Battaglia Terme il primo maggioIl 1° maggio sboccia a Battaglia Terme Canale fiorito. Un’intera giornata, dalle 9 alle 19, all’aperto tra: galleria d’arte a cielo aperto lungo il canale Battaglia; nuove installazioni di upcycling ... difesapopolo.it Il borgo fluviale di Battaglia TermeScopri il fascino autentico di Battaglia Terme con una coinvolgente visita guidata lungo lastrica via d'acqua del Canale Battaglia, un itinerario a piedi che unisce storia, natura e tradizione. Parten ... padovaoggi.it