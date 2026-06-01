Yacht in fiamme vicino Tremiti | il panico dopo l' incendio 8 turisti in salvo e comandante nei guai

Notizia in breve

Un yacht ha preso fuoco a circa due miglia dalla costa di San Domino, provocando il panico tra i presenti. Otto turisti sono stati messi in salvo, mentre il comandante dell'imbarcazione è sotto inchiesta per naufragio, incendio e lesioni colpose. Il processo relativo ai fatti del 14 agosto 2021 sta per concludersi.