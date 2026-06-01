Yacht in fiamme vicino Tremiti | il panico dopo l' incendio 8 turisti in salvo e comandante nei guai
Un yacht ha preso fuoco a circa due miglia dalla costa di San Domino, provocando il panico tra i presenti. Otto turisti sono stati messi in salvo, mentre il comandante dell'imbarcazione è sotto inchiesta per naufragio, incendio e lesioni colpose. Il processo relativo ai fatti del 14 agosto 2021 sta per concludersi.
Si avvia verso la conclusione il processo che vede imputato un comandante di Termoli, accusato di naufragio, incendio del natante e lesioni colpose per i fatti del 14 agosto 2021, quando l'imbarcazione dal lui guidata prese fuoco a circa 2 miglia dalla costa di San Domino, con conseguente. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it
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