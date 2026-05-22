A Trasacco, un incendio di circa 3,5 ettari ha coinvolto aree boschive prima di essere spento dai vigili del fuoco. L’incendio si è originato durante un abbruciamento di rifiuti agricoli, che è sfuggito al controllo. Le indagini hanno portato al deferimento di un apicoltore di 76 anni con l’accusa di incendio boschivo colposo. Nessuna altra persona è rimasta coinvolta e non si segnalano feriti.

Un incendio che ha interessato 3.5 ettari di terreni seminativi e bosco comunale è stato domato a Trasacco (L’Aquila) grazie all’intervento dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile. Il rogo, sviluppatosi il 7 aprile, è stato ricondotto a un abbruciamento di residui vegetali sfuggito al controllo di un apicoltore, individuato e deferito all’Autorità Giudiziaria per incendio boschivo colposo. Le origini dell’incendio e l’intervento dei soccorsi Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il 7 aprile di quest’anno un incendio ha colpito la zona di Colle TorosioColle Castagne, nel Comune di Trasacco. Le fiamme hanno coinvolto sia terreni coltivati sia una parte del bosco comunale, propagandosi rapidamente a causa delle condizioni di vento favorevoli alla diffusione del fuoco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Incendio devastante a Trasacco dopo un abbruciamento fuori controllo, nei guai un apicoltore 76enne

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