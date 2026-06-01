Yacht in fiamme alle Tremiti a processo il comandante | a bordo c' erano otto turisti vastesi

Il comandante dello yacht coinvolto in un incendio e affondato nel 2021 alle Isole Tremiti è stato portato in tribunale. A bordo si trovavano otto turisti di una città della provincia di Chieti. Il procedimento riguarda l'incendio che ha causato il naufragio. La vicenda si è sviluppata nell’estate di due anni fa, con l’attenzione rivolta alle responsabilità del comandante. La conclusione del processo è prossima.

Si avvia verso la conclusione il processo nato dall'incendio e dal successivo affondamento di uno yacht avvenuti nell'agosto del 2021 al largo delle Isole Tremiti. Come riferisce l'agenzia LaPresse, tra gli imputati figura un comandante di Termoli, accusato di naufragio, incendio del natante e. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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