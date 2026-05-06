Data alle fiamme l' auto del comandante della municipale di Casandrino | il video

Da napolitoday.it 6 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella notte tra domenica e lunedì, un veicolo appartenente al comandante della polizia municipale di Casandrino è stato dato alle fiamme. Sono stati diffusi dei video che mostrano le fiamme che avvolgono l’auto, che è stata completamente distrutta dall’incendio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui motivi o sui possibili sospetti.

Emergono le immagini dell’incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha distrutto l’auto del comandante della polizia municipale di Casandrino. Il video, diffuso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostra il rogo della vettura parcheggiata all’interno del parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it

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