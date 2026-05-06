Data alle fiamme l' auto del comandante della municipale di Casandrino | il video

Nella notte tra domenica e lunedì, un veicolo appartenente al comandante della polizia municipale di Casandrino è stato dato alle fiamme. Sono stati diffusi dei video che mostrano le fiamme che avvolgono l’auto, che è stata completamente distrutta dall’incendio. Le autorità stanno indagando sull’accaduto e hanno avviato le verifiche del caso. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui motivi o sui possibili sospetti.

Emergono le immagini dell’incendio che nella notte tra domenica e lunedì ha distrutto l’auto del comandante della polizia municipale di Casandrino. Il video, diffuso dal deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, mostra il rogo della vettura parcheggiata all’interno del parco.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate A fuoco l’auto del comandante della Municipale di Casandrino: indagini in corsoD’Ambrosio è da pochi mesi alla guida della polizia municipale del comune dell'area nord di Napoli, attualmente amministrato da commissari prefettizi. Leggi anche: Incendiata l’auto del comandante della Polizia Municipale di Casandrino Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Auto incendiata in via Rubicone 15, Fioriti (Cipas-Cruc): Ennesimo atto di microcriminalità da quando ci sono le associazioni; Targa partigiana data alle fiamme a Torino il 25 aprile; Due auto a fuoco e venti danneggiate: baby gang scatenata spaventa Monigo; Colonia felina in fiamme a Pordenone, l’incendio è doloso: Servono le telecamere. Attacco senza precedenti, chiesa data alle fiamme! OrroreIn molte aree del mondo segnate da conflitti e instabilità, le comunità locali si trovano spesso a fare i conti con episodi di violenza improvvisa che ... thesocialpost.it Vandali a Monigo nel cuore della notte, un'auto data alle fiamme e altre 20 con le gomme tagliate. Indagini in corsoTREVISO Un'auto data alle fiamme e un'altra ventina di vetture con le gomme forate. E la conseguenze, visto fra l'altro che l'auto incendiata era alimentata a Gpl e si ... ilgazzettino.it Blocco del Brennero, appello di Vienna ai manifestanti: cambiate data https://www.ladige.it/cronaca/2026/05/06/blocco-del-brennero-appello-di-vienna-ai-manifestanti-cambiate-data-1.4356981 - facebook.com facebook #Arsenal in finale di Champions League: data, orario e come vederla x.com