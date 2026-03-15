Sono stati identificati i sei soldati americani morti nello schianto di un aereo cisterna KC-135 avvenuto giovedì nell’Iraq occidentale. I militari facevano parte dell’equipaggio dell’aereo coinvolto nell’incidente, che ha causato la perdita di vite tra le forze statunitensi presenti nella regione. La notizia è stata confermata dalle autorità militari statunitensi.

Sono stati identificati i sei soldati morti nello schianto dell’aereo cisterna Kc-135 degli Stati Uniti, precipitato giovedì nell’ Iraq occidentale. Alex Klinner, 33 anni, una delle vittime dell’incidente, lascia tre bambini piccoli: due gemelli di sette mesi e un figlio di due anni. “Non potranno vedere con i propri occhi come lui si precipitava ad aiutare in ogni modo possibile”, ha scritto la moglie Libby Klinner in un post su Instagram. “Non vedranno quanto fosse buffo e divertente. Non saranno testimoni del suo altruismo, del modo in cui pensava a tutti gli altri prima che a se stesso. Non potranno sentire il profondo amore che provava per loro”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Chi erano i sei soldati americani morti in Iraq, erano a bordo dell’aereo cisterna precipitato

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