XXXI Coppa Vincenzo Florio alla Ford T Sport del 1912 di Giuseppe Corso
Una Ford T sport del 1912, costruita a Palermo e di proprietà di Giuseppe Corso, ha vinto la XXXI Coppa Vincenzo Florio. La vettura ha prevalso nella competizione storica, che si è svolta con veicoli d’epoca. La corsa ha coinvolto numerosi appassionati e partecipanti. La Ford T ha conquistato il primo posto tra le auto in gara. La manifestazione ha celebrato la storia delle corse automobilistiche e le vetture d’epoca.
La Ford T, con carrozzeria sport, costruita a Palermo ne l1912, di proprietà di Giuseppe Corso, si è aggiudicata la XXXI edizione della rievocazione storica della Coppa Vincenzo Florio. La manifestazione, organizzata dal Circolo auto e moto storiche Vincenzo Florio di Palermo, presieduto da. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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Argomenti più discussi: XXXI° Coppa Vincenzo Florio. Tre prestigiose vetture sul podio. Una Ford T sport costruita a Palermo nel 1921, un’ Alfa Romeo 6c 1750 gt carrozzata Simonetti e una Amilcar cgss del 1924; Pronta la sfida per la 67esima Coppa Selva di Fasano: 228 piloti al via; Motorismo storico. Presentata al Circolo del Tennis di Palermo la XXXI° edizione della Coppa Vincenzo Florio e il Trofeo Vaccari.
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