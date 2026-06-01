XXXI Coppa Vincenzo Florio alla Ford T Sport del 1912 di Giuseppe Corso

Notizia in breve

Una Ford T sport del 1912, costruita a Palermo e di proprietà di Giuseppe Corso, ha vinto la XXXI Coppa Vincenzo Florio. La vettura ha prevalso nella competizione storica, che si è svolta con veicoli d’epoca. La corsa ha coinvolto numerosi appassionati e partecipanti. La Ford T ha conquistato il primo posto tra le auto in gara. La manifestazione ha celebrato la storia delle corse automobilistiche e le vetture d’epoca.