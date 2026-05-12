Una nuova berlina elettrica da 690 cavalli si presenta sul mercato, la prima realizzata da una grande azienda tecnologica. Il veicolo combina caratteristiche di comfort, tecnologia e alte prestazioni, attirando l’attenzione per la sua potenza e per il suo livello di maturità nel settore automobilistico. Si tratta di un modello che segna l’ingresso ufficiale di questa azienda nel mondo delle auto, dopo aver sviluppato diverse tecnologie nel campo elettronico e dell’informatica.

Sono principalmente tre i motivi per i quali ciò che Xiaomi sta facendo in questi anni è di rilevanza storica: se fino al 2021 pensava solo - si fa per dire - a produrre smartphone e dispositivi tecnologici per la casa, in appena tre anni è passata da annunciare il "progetto auto" a consegnare, effettivamente, le prime berline SU7; il tutto (e siamo già al secondo punto) con produzione propria, costruendosi - e portando avanti di pari passo alla progettazione dell’auto - una sua Gigafactory a Pechino, senza appoggiarsi a produttori terzi per assemblaggi e forniture (fondono persino acciaio e alluminio anziché iniziare a lavorare da un telaio...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Xiaomi SU7 Max: comfort, tecnologia e prestazioni. La prova della berlina da 690 Cv

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Xiaomi SU7 Ultra, la prova della berlina che va come un'hypercar

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