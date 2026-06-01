La squadra di calcio X Martiri ha annunciato di aver cercato di ingaggiare il regista Iazzetta. Il club ha dichiarato di voler puntare sui giovani e sul reparto offensivo per la prossima stagione. Nel frattempo, ha confermato la guida tecnica della squadra di Promozione con l’allenatore Bolognesi. La società si prepara a un campionato in cui punta a raggiungere la zona playoff.

Dopo aver confermato Davide Bolognesi alla guida della squadra di Promozione, la X Martiri guarda alla prossima stagione con fiducia ed entusiasmo puntando senza indugi alla zona playoff. Ancora non si registrano trasferimenti ufficiali, ma con tutta probabilità il primo colpo in entrata del club di Porotto sarà Andrea Iazzetta. Centrocampista classe 1995, è stato una bandiera del Casumaro, poi nelle ultime stagioni ha militato prima nel San Felice e poi ne La Pieve Nonantola. Si tratterebbe di un innesto di primissimo piano per la X Martiri, che come è noto si appresta anche a partecipare alla Seconda categoria con la selezione Under 21 di mister Cervone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - X Martiri tenta il colpo col regista Iazzetta: "Puntiamo sui giovani e sul reparto offensivo"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Milan: il club punta sul reparto offensivoIl club milanese sta concentrando le proprie risorse sul settore offensivo e tra i nomi più discussi c’è Santiago Gimenez.

Goncalo Ramos Juve, il PSG ha deciso di cederlo. La posizione dei bianconeri e il punto sul reparto offensivoIl PSG ha deciso di cedere Goncalo Ramos al termine della stagione, secondo quanto riferito.

Si parla di: X Martiri tenta il colpo col regista Iazzetta: Puntiamo sui giovani e sul reparto offensivo.

X Martiri tenta il colpo col regista Iazzetta: Puntiamo sui giovani e sul reparto offensivoPromozione, per il dg Casotti il mercato è solo all’inizio: Vogliamo essere più propositivi. Dal settore giovanile abbiamo ragazzi pronti ... ilrestodelcarlino.it

Promozione. La X Martiri rincorre due volte e trova il pariLa X Martiri pareggia in rimonta. Una partita ricca di emozioni e di reti con la X Martiri capace di reagire a un doppio svantaggio, entrambi ad inizio dei parziali di gioco. Nel primo tempo inizio ... ilrestodelcarlino.it