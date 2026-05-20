Milan | il club punta sul reparto offensivo

Il club milanese sta concentrando le proprie risorse sul settore offensivo e tra i nomi più discussi c’è Santiago Gimenez. L’attaccante messicano è arrivato con entusiasmo dopo aver giocato nel Feyenoord, ma finora ha affrontato diversi ostacoli, tra infortuni e sfide legate all’adattamento al calcio italiano. La sua presenza in rosa ha suscitato attenzione tra tifosi e analisti, che seguono con interesse l’evoluzione della sua situazione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Uno dei temi più caldi riguarda Santiago G imenez. L’attaccante messicano, arrivato con grandi aspettative dopo l’esperienza al Feyenoord, ha vissuto mesi complicati tra problemi fisici e difficoltà di adattamento al calcio italiano. Nonostante le critiche, all’interno dell’ambiente rossonero c’è ancora chi crede fortemente nelle sue qualità. Anche Ricardo Kaká, storico simbolo del Milan, nelle ultime settimane ha pubblicamente difeso il centravanti, spiegando come Allegri continui a considerarlo un elemento importante del progetto tecnico. Il club, però, valuta comunque l’arrivo di un nuovo riferimento offensivo. La sensazione è che il Milan voglia aumentare il peso realizzativo della squadra dopo una stagione in cui l’attacco ha faticato a trovare continuità. 🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: il club punta sul reparto offensivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Milan - Rivoluzione offensiva. Resta Pulisic e… Sullo stesso argomento Milan: mossa per il reparto offensivoIl AC Milan sta preparando una nuova mossa importante per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Milan: mosse per rafforzare il reparto offensivoIl AC Milan guarda già al futuro e prepara le mosse per rafforzare il reparto offensivo in vista della stagione 2026-27. AC Milan Club Berlin (@ACMilanBerlin) / Posts / X x.com Discussione post-partita: Genoa 1-2 AC Milan | Serie A reddit Igli Tare lascerà il Milan a fine stagione e il club punta su Tony D’Amico come nuovo dsIl destino già segnato di Igli Tare e la possibile rivoluzione nel management del Milan con nuovi obiettivi per il ruolo di direttore sportivo. Il panorama del calcio italiano si arricchisce di nuove ... notiziemilan.it Il Milan vive il momento più complicato della sua storia recente secondo Fabio RavezzaniLa complessa situazione del Milan: tensioni interne, leadership in discussione e il futuro incerto del club rossonero. Il Milan sta attraversando un periodo di grande turbolenza, tanto sul campo quant ... notiziemilan.it